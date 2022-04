Tierpatenschaften in Remscheid/Solingen : Patenhuhn Carlotta bringt Kindern viel bei

Tom Rocholl mit dem Patentier seiner Klasse: Das Deutsche Sperberhuhn Carlotta. Foto: RP/Wolfgang Weitzdörfer

Solingen/Remscheid Auf dem Biohof Rocholl in Höhrath leben mehrere alte Nutzzierrassen. Für Sperberhuhn oder Sattelschwein können Schulklassen und Kindergartengruppen jetzt Patenschaften übernehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Schon wenn man auf den Parkplatz auf dem idyllisch gelegenen Biohof Rocholl fährt, sieht man jede Menge Hühner auf einer großen Wiese herumspazieren, gackern, scharren – und eben das tun, was Hühner gerne machen. Zum Glück ist Solingen kein Sperrgebiet in Bezug auf den aktuellen Ausbruch der Geflügelpest im Oberbergischen – insofern müssen die Tiere sich nicht im Stall aufhalten, sondern können sich im Freien bewegen. Den Hof von Kathy Rocholl und ihrem Mann Sven gibt es seit knapp acht Jahren. „Damals haben wir ihn aber als Reitanlagen übernommen – ich bin Reitpädagogin und Motopädin. Auf dem Reithof habe ich dann zunächst Reittherapie angeboten“, sagt die 39-Jährige.

Allerdings seien mit den Jahren immer mehr und andere Tiere dazugekommen. Und dann begann Anfang 2020 die Corona-Pandemie. „Damals hatten wir die ersten Ideen, um auch das Thema Landwirtschaft mit einzubringen“, sagt Kathy Rocholl. Darum würde sich vor allem ihr Mann kümmern, sie um den pädagogischen Bereich des Hofs. „Wir haben Eier, Geflügel- Lamm- und Schweinefleisch, dazu dann Wolle – und vielleicht irgendwann auch Ziegenmilch. Das ist aber im Moment noch in der ferneren Zukunft“, sagt die 39-Jährige. Was hingegen gar nicht in ferner Zukunft liegt, ist eine Umstellung des Hofs zum sogenannten Arche-Hof. „Damit haben wir auch in der Corona-Zeit angefangen“, sagt Kathy Rocholl.

Info Arche-Höfe wollen alte Haustierrassen erhalten Konzept Den Arche-Höfen in Deutschland geht es um die Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 1995, um die über 100 Tierrassen zu bewahren, die auf der Roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen stehen. Trägerin Ins Leben gerufen wurde das Konzept von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. aus Witzenhausen in Hessen. Heute gibt es über 100 teilnehmende Arche-Höfe, Arche-Parks, Arche-Dörfer und Arche-Regionen. Kontakt Biohof Rocholl, Höhrath 63, 42 659 Solingen, ☏ 0152 53 78 90 95,

E-Mail: info@Hof-Rocholl.de www.hof-rocholl.de

Dabei sollen ursprünglich in Deutschland gehaltene Tierrassen, die aus Gründen der mangelnden Wirtschaftlichkeit nach und nach aus den Ställen und von den Feldern verschwunden sind, wieder angesiedelt werden. Und so tummeln sich mittlerweile nicht nur ganz „normale Hühner auf dem Biohof in Höhrath, sondern auch das Deutsche Sperberhuhn. „Dazu haben wir das Husumer Sattelschwein, die Thüringer Waldziege und das rauwollige Pommersche Landschaf auf unserem Hof“, sagt Kathy Rocholl. Als nächstes sei dann die Frage aufgekommen, was sonst noch möglich wäre. „Wir haben lange überlegt, was wir machen können. Es sollte eben nicht nur ein Streichelzoo sein“, sagt sie weiter.

Als Idee sei dann das Thema der Tierpatenschaften aufgekommen. „Wir wollten das Thema der vom Aussterben bedrohten alten Rassen nach draußen zu den Menschen bringen. Sie sollten die Unterschiede zwischen dem klassischen rosa Ferkel und einem Husumer Sattelschwein kennen, und den zwischen dem Sperberhuhn und einer klassischen Henne“, sagt Kathy Rocholl. Die ersten Patenschaften sind von Familien übernommen worden. „Das ist ganz gut angekommen“, sagt die 39-Jährige.

Der nächste Schritt geht nun in Richtung der Schulen. „Mein Sohn Tom geht in die erste Klasse in der Grundschule Reinshagen. Die Pinguinklasse ist auch schon hier gewesen, als erste Schule überhaupt, und hat sich ein Patentier ausgesucht – das Sperberhuhn“, sagt Kathy Rocholl.

„Sie hat mich angesprochen und gefragt, ob ich Interesse an einer Tierpatenschaft hätte“, sagt Lehrerin Christina Matthes. Sie habe das mit den Kindern besprochen – mit einem erwartbaren Ergebnis. „Sie waren natürlich Feuer und Flame“, sagt Matthes lachend. Die Kinder hätten über das Tier abgestimmt, für das sie die Patenschaft übernehmen wollten. „Mich hat allerdings ein wenig überrascht, dass sie sich für das Huhn entschieden haben“, sagt die Lehrerin.

Seit dem Besuch beschäftigten sich die Schulkinder mit den Tieren im Unterricht. „Es ist natürlich Teil des Sachkundeunterrichts, kann aber auch fächerübergreifend behandelt werden“, sagt Christina Matthes. Die Klasse hätte von Kathy Rocholl ein liebevoll zusammengestelltes Heft mit Informationen sowie ein Foto von Paten-Huhn Carlotta bekommen, mit dem sie sich das Schuljahr über beschäftigten. „Sie bekommen allgemeine Infos über Hühner, aber auch ganz spezielle zum Sperberhuhn. In der Woche vor Ostern kommen sie wieder auf den Hof. Dann im Rahmen eines zweistündigen Besuchs, bei dem sie nicht nur die Sperberhühner, über die sie so viel gelernt haben, noch einmal sehen können – sondern auch den restlichen Hof kennenlernen“, sagt die 39-jährige Rocholl. Das Angebot wird 200 Euro inklusive der Materialien und der Besuche auf dem Biohof kosten. „Ich habe schon mehrere Anfragen für dieses Schuljahr“, sagt Kathy Rocholl.

Neben einem weiteren wirtschaftlichen Standbein für den Biofhof, gehe es ihr vor allem darum, Alternativen in der Tierhaltung aufzuzeigen. „Natürlich waren es ursprünglich wirtschaftliche Gründe, warum diese alten Rassen nicht mehr genutzt wurden. Und es sind die Zahlen, die es deutlich machen: Ein Husumer Sattelschwein muss vor der Schlachtung mindestens ein Jahr alt sein, außerdem bekommt es seltener Ferkel als das heute vor allem gezüchtete Schwein – und das ist auch schon nach drei bis sechs Monaten schlachtreif“, sagt Kathy Rocholl.