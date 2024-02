Busverkehr in Remscheid Auch Stadtwerke zum Streik aufgerufen

In Remscheid bedeutet das laut Pressemeldung einen vollständigen Stillstand des Busverkehrs an den beiden Tagen. Auch der Nachtexpress am Samstagmorgen fällt aus. Das Mobilcenter im Allee-Center wird am Donnerstag, den 29. Februar und auch am Freitag darauf geschlossen bleiben. Das H 2 O sowie die EWR arbeiten an den Tagen ganz normal.