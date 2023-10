Digitalsierung in der Lokalpolitik Remscheid FDP: Mit jeder Ratssitzung lassen sich Bäume retten

Remscheid Die Stadtverwaltung soll die Digitalisierung in Remscheid vorantreiben. Diese Forderung ist von den Fraktionen des Rates seit Jahren regelmäßig zu hören. Besonders laut wird sie immer dann, wenn – wie in der vergangenen Woche geschehen – eine Rangliste der deutschen Städte veröffentlicht wird, in denen öffentlicher Nahverkehr, Carsharing oder Amtsgeschäfte online besonders gut organisiert werden können. Remscheid landet dabei meist auf hinteren Plätzen