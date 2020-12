Ansichtssache in Remscheid : Auch der Sport braucht jetzt einen Plan B

Meinung Remscheid Das DOC-Urteil zwingt die Sportpolitiker zu einem Umdenken. Sich dabei von neutralen Experten beraten zu lassen, ist eine gute Idee.

Die weitreichenden Folgen der Niederlage der DOC-Pläne vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster hat der Terminplan dieser Woche erneut deutlich aufgezeigt. Am Freitag wurde die mit großem finanziellen Aufwand umgebaute DOC-Kreuzung an der Ringstraße freigegeben. Sie steht sinnbildlich dafür, dass die Stadt ihre mit dem Investor vereinbarten Infrastruktur-Hausaufgaben für das Millionenprojekt gemacht hat. Wie schon zuvor an der Trecknase kann sich das Ergebnis sehen lassen. Bis Hunderttausende von Besuchern diese für sie so breit ausgebauten Straßen mit Ziel Outlet-Center befahren werden, wird aber noch viel Wasser die Wupper herunterfließen.