Gericht in Wuppertal Attacke in Hackenberg – Berufung zurückgenommen

Von Bekannten habe sie später erfahren, dass ihr Ex sie als „Alkoholikerin“ verunglimpft und ihre behinderte Tochter beleidigt habe. Irgendwann sei sie dann von der mitangeklagten Frau in den sozialen Netzwerken angeschrieben worden, der es nicht anders als ihr ergangen sei. Auch in dieser Beziehung soll es zu Eifersuchtsszenen und gewalttätigen Übergriffen gekommen sein. Man habe sich zum Kaffee verabredet und schließlich eine dritte Frau gebeten, sich mit dem Remscheider zu verabreden. Dann sei es zu besagtem Treffen am Hackenberg gekommen. Erst habe der mitangeklagte Bekannte versucht, mit dem Motorradhelm auf den Remscheider einzuschlagen. Der habe den Angreifer jedoch überwältigt, so dass ihm die im Gebüsch wartenden Frauen zu Hilfe geeilt seien.