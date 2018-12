Weihnachtscircus in Remscheid: Artisten heben auf dem Schützenplatz ab

Remscheid Der „Remscheider Weihnachtscircus“ hat am Freitag mit seiner spektakulären Show „Emotions – Circus on Stage“ Premiere gefeiert.

Der zweite „Remscheider Weihnachtscircus“ feierte am Freitag Premiere. Aufgeregte Artisten und gespannte Gäste trafen aufeinander. Eine Premiere war auch der Verzicht auf Tiere im Programm. Das Konzept ging auf, die Besucher würdigten die mutige Entscheidung von Beginn an mit viel Beifall. Darbietungen mit atemberaubender Akrobatik fingen die Erwartungen der Besucher auf.

Letzterem sah Niclas erwartungsvoll entgegen: „Auf den freue ich mich am meisten“, sagte der Neunjährige, während sich Schwester Stella vor allem auf die Artisten konzentrierte. Dass diesmal keine Tiere in der Manege zu erwarten seien, störte Besucherin Ursula Müller-Brauns überhaupt nicht. Im Gegenteil: „Für die Tiere ist das sicherlich besser.“ Enkelin Emma hätte zwar gerne Tiere gesehen, freute sich aber noch viel mehr auf die Seiltänzer. „Ich habe auch schon mal mit der Schule bei einem Zirkusprojekt mitgemacht“, erzählte die Siebenjährige: „Da war ich auch Seiltänzerin.“ Nun wollte sie sehen, wie es die Großen machen. Zwillingsbruder Noah sagte: „Ich finde es gut, dass es keine Tiere gibt. Aber ein Clown sollte nicht fehlen.“

Eröffnet aber wurde der „Remscheider Weihnachtscircus“ mit einer bunten Lasershow, die einige Besucher deutlich hörbar staunen ließ. „Wir geben uns größte Mühe, damit sie uns am Ende mit größter Zufriedenheit verlassen“, sagte der Zirkusdirektor zu Beginn der Show. Und dieser Eifer spiegelte sich auch in der Show wider.

Chris „Bounce“ Pettersen überschlug sich auf einer Slackline und löste tosenden Beifall aus. Später begeisterte er mit seiner Partnerin Mara Aline Zoe an geschwungenen Bögen samt Lichtershow. Mit Alfred, seinen Keulen und Ringen und Angelina an den Hula-Hoop- Reifen kamen zwei rasante Jonglage-Nummern ins Programm. Und bei Natascha, die in luftiger Höhe an ihren Stoffbahnen turnte, stockte den Besuchern der Atem.