Gewerbegebiet Gleisdreieck : Artenschutzprüfung bis zum Herbst

Lebt die Haselmaus am Gleisdreieck? Foto: dpa/dpa, reh sja wok

Remscheid Gewerbegebiet Gleisdreieck: Haselmaus, Fledermaus und Co. könnten für die Verwirklichung der Planung das Zünglein an der Waage sein. Das Büro „Froelich & Sporbeck“ aus Bochum wurde von der Stadt mit dem Erstellen eines Gutachtens beauftragt.

Das Artenschutzgutachten für das geplante interkommunale Gewerbegebiet Gleisdreieck in Bergisch Born ist das Zünglein an der Waage. Stellen die Gutachter fest, dass planungsrelevante Tier-Arten auf der Fläche ihre Brutstätte haben, könnte das gesamte Projekt scheitern. Deshalb hat auch die Bezirksvertretung Lennep (BV) ein ganz besonders wachsames Auge auf die Abläufe für das Gutachten.

Die nächsten Schritte im Verfahren erläuterte in der jüngsten Sitzung des Gremiums der zuständige Diplom-Landschaftsarchitekt Volker Bösing vom beauftragten Büro „Froelich & Sporbeck“ aus Bochum. Das Büro, das in Remscheid auch schon für die Erstellung von Artenschutzgutachten und Umweltberichten für andere Projekte zuständig war, erstellt in Bergisch Born unter anderem eine Biotoptypen-Kartierung sowie eine Baumhöhlen- und Horstkartierung.