Podiumsdiskussion in Remscheid Armut bedroht die Gesundheit

Es ist ein Thema, das tatsächlich in beide Richtungen funktioniert – leider. Es lautet: „Armut macht krank – Krankheit macht arm“. Zu diesem Themenkomplex hatte der Remscheider Kreisverband von Die Linke eine Podiumsdiskussion organisiert, zu der am Freitagabend knapp 40 Interessierte in die Kraftstation am Honsberg gekommen waren. Zu den Teilnehmern der Podiumsdiskussion gehörten Thomas Neuhaus, Sozialdezernent der Stadt Remscheid, Dr. Jens Pfitzner, Leiter des Gesundheitsamtes, und die Remscheider Ärztin Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. Ebenfalls dabei war der Referent des Abends, der Mediziner und Linken-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Prof. Dr. Gerhard Trabert.