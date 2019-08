Wirtschaft in Remscheid : Armlehnen vom Knösterpitter

Lennep Michael Krüger baut in seiner Werkstatt in Lennep Auto-Armlehnen für die Fahrertür. Sechs Jahre lang hat er das Produkt entwickelt und optimiert – sehr zur Freude vieler Autofahrer.

Michael Krüger nimmt die Spraydose zur Hand. Die Schablone liegt bereits auf der großen, festen Schaumstoffplatte, auf die er vorsichtig die rote Signalfarbe aufbringt. „Das werden die Seitenteile der Armlehne“, erklärt er. Früher hat er die Umrisse mit einem Filzstift aufwendig aufgemalt. Das Verfahren hat er inzwischen optimiert. Und das gilt für die meisten Produktionsschritte, die Krüger in der kleinen Lenneper Manufaktur in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Die beiden Sägen hat er selbst gebaut – mit Brotmessern, weil die sich am besten für den festen Schaumstoff eignen. Die Stanzplatten für das Leder hat er selbst gezeichnet und sich dann bauen lassen. In eine Plexiglasplatte hat er in Handarbeit kleine Nägel geschlagen. Auch diese Platte landet am Ende mit dem Leder in der Stanze, um die Löcher für die Naht vorzubereiten, die er schließlich per Hand erledigt.