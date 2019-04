Lennep : Bodenplatte drauf – Brücke Diepmannsbach im Plan

Die neue Brücke Diepmannsbach nimmt Gestalt an. Foto: HNS. Foto: hns

Lennep Zumindest optisch verdient sie ihren Namen jetzt wieder. Mit dem Einsetzen der großen Bodenplatte sieht die Brücke an der Diepmannbachstraße langsam wieder auch wie eine solche aus.

Zumindest optisch verdient sie ihren Namen jetzt wieder. Mit dem Einsetzen der großen Bodenplatte sieht die Brücke an der Diepsmannbachstraße langsam wieder auch wie eine solche aus. Bis sie allerdings wieder von Fußgängern und Autofahrern für das Queren der Bahnstrecke der S-Bahnlinie 7 genutzt werden kann, werden noch einige Wochen vergehen, sagte Gunter Breidbach von den Technischen Betrieben (TBR) auf BM-Anfrage. Er geht von einer Fertigstellung im Sommer aus.

In den kommenden Wochen schlägt unter anderen die Stunde der Versorgungsunternehmen. Denn die Leitungen für Strom oder Internet, die allesamt im Unterbau der alten Brücke verliefen, müssen in die Leerrohre verlegt werden, die im Neubau angelegt wurden. Auch eine Gasleitung verläuft hier. Paralleles Arbeiten der Techniker ist auf dem engen Raum nicht möglich, so dass mit allen Firmen separate Termine gemacht werden.