Lennep : Appell der Bürgerinitiative Lennep: Projekt DOC beenden und Lennep neu planen

Peter Lange von der BI Lennep bei einer Bürgerversammlung in der Lenneper Klosterkirche. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für NRW in Münster, das am Mittwoch überraschend den Bebauungsplan 657 für das geplante Desiger Outlet-Center (DOC) in Lennep für unwirksam erklärt hat, ergibt sich nach Ansicht der Bürgerinitiative Lennep (BI) „die Notwendigkeit und auch die Chance für die Stadt Remscheid, die Pläne für die Bebauung der Fläche von 31.000 Quadratmetern im Herzen Lenneps noch einmal grundsätzlich zu überdenken“.