Weiter steigende Corona-Zahlen in Remscheid : Krisenstab appelliert an Bürger

Abstand halten, Hände desinfizieren, am besten zu Hause bleiben – das gilt gerade auch in Remscheid. Foto: dpa/Christian Charisius

Remscheid Die Zahlen schnellen bundesweit und auch in Remscheid nach oben: Am Freitagmorgen gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weitere 67 bestätigte Corona-Neuinfektionen im Stadtgebiet. Damit steigt der Inzidenzwert auf 245,2.

Der Corona-Krisenstab der Stadt richtet in diesem Zusammenhang den Appell an die Bürger, ab sofort ihre Verhaltensweisen und Kontakte an die ab Montag gültige Coronaschutzverordnung anzupassen. Dies leite sich aus dem besonders hohen Grad der Infektionen in Remscheid – die Stadt zählt zu den zehn Städten in NRW mit dem bedrohlichsten Infektionsgeschehen – und der nur noch sehr geringen Kapazitäten unseres Gesundheitssystems ab, „die keine zusätzlichen Infektionen bei einer ohnehin exponentiell steigenden Infektionsrate in Remscheid verkraften werden“.