Kampagne in Remscheid : Appell an 7100 junge Erstwähler

Stellten am Mittwoch die Kampagne vor: Gerd Dietrich-Wingender, Sarah Behr, André Sobiralski (hinten, v.l.) mit Jeanne-Sophie Mortazawi (vorne, v.l.), Burcu Aksoyek und Aurora Piperato. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Remscheid Mit einer Kampagne wollen AGOT, Jugendrat und das Projekt #jungesnrw Erstwähler für die Kommunalwahl am 13. September mobilisieren. Denn diese erreicht man in der Regel nicht mit den üblichen Partei-Veranstaltungen.

„Wer wählt, wird die Welt retten“, suggerieren große, fett gedruckte Buchstaben neben einer Weltkugel, die geschützt zwischen zwei Händen schwebt. Tatsächlich stehen zwischen den Zeilen weitere kleiner gedruckte Wörter, die den Satz etwas abwandeln: „Wer wählt, wird nicht gleich die Welt retten, kann aber endlich mitbestimmen, was in Remscheid läuft.“

Solche und ähnliche Aussagen gehören zu einer neuen Kampagne, die die Arbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit Remscheid (AGOT) gemeinsam mit dem Projekt #jungesnrw und dem Jugendrat der Stadt entwickelt haben, um Erstwähler zur Kommunalwahl zu mobilisieren. Denn von den rund 86.000 Wahlberechtigten, die am 13. September ihre politischen Vertreter für den Remscheider Stadtrat und die Bezirksvertretungen wählen sowie den obersten Posten der Stadt vergeben, dürfen knapp 7100 Jungremscheider zwischen 16 und 22 Jahren erstmals ihr Kreuzchen machen.

Info 300 Plakate und 3000 Postkarten Seit Mittwoch hängen in der Nähe des Ebert-Platzes und des Hauptbahnhofs zwei Plakatwände mit zwei Motiven der Kampagne. Auch in der Röntgenstraße in Lennep und auf der Barmer Straße in Lüttringhausen wurden zwei Plakatwände angemietet. Rund 300 Plakate und 3000 Postkarten werden verteilt. Die bereits geführten Instaviews sind abrufbar unter: www.instagram.com/jugendrat_remscheid

Die Erstwähler, weiß André Sobiralski von der Kraftstation, Mitglied der AGOT, erreicht man in der Regel nicht mit den üblichen Veranstaltungen der Parteien. Deswegen organisiert die AGOT in Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen und Organisationen seit Jahren zu jeder Wahl besondere Veranstaltungen, bei denen die Jugendlichen mit den Spitzenkandidaten ins Gespräch kommen und etwa beim Speed-Dating, Pizza backen oder Kickern über ihre Themen reden können. „Dieses Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie leider nicht möglich, aber ganz darauf verzichten wollten wir eben nicht“, sagt Sobiralski.

Die Kampagne, die nun Anfang des Monats gestartet ist, besteht aus drei Bausteinen: Um Jugendliche und Politiker in Zeiten von Corona miteinander ins Gespräch zu bringen, haben Mitglieder des Jugendrats „Instaviews“ kreiert, also Interviews mit den Spitzenkandidaten, die live auf dem Onlinedienst Instagram übertragen werden. Mit den ersten Parteien wurden die Interviews bereits am Dienstag und Mittwoch geführt, heute folgt der dritte Teil ab 18 Uhr live auf dem Instagram-Kanal des Remscheider Jugendrates.

Der zweite Baustein beinhaltet klassische Werbeplakate und Postkarten, die in Schulen und in den Jugendeinrichtungen verteilt werden und auf die Wahl aufmerksam machen sollen. Auf der Rückseite der Postkarten wird zudem kurz erklärt, was bei dieser Wahl gewählt wird und wer neben Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksvertretung auch noch den Integrations- und Seniorenbeirat wählen darf. Als dritten Baustein haben sich die Kooperationspartner eine Challenge ausgedacht, um die Reichweite zu erhöhen. Erstwähler sind dabei aufgerufen, ein Selfie mit einer Postkarte oder einem Plakat der Kampagne zu machen und das Bild mit dem Hashtag #jungesrs bei Instagram zu posten. Unter allen Teilnehmern werden fünf Allee-Center-Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.