Lieferengpässe bei Medikamenten in Remscheid : Apotheker rät von Hamsterkäufen ab

Lieferengpässe bei Medikamenten in Remscheid

Remscheid In Deutschland gibt es aktuell bei zahlreichen Medikamenten Versorgungslücken. Von den Lieferengpässen sind überwiegend rezeptpflichtige Präparate betroffen. Panik sei jedoch nicht angebracht, sagt Apotheker Henning Denkler.

Seit fast zwei Jahren machen Apotheker in Deutschland auf die anhaltenden Lieferengpässe einiger Medikamente aufmerksam. Durch den Ausbruch des Corona-Virus in China, dem größten Produktionsland wichtiger Wirkstoffe, und dem mit der Epidemie verbundenen Produktionsstopp der chinesischen Werke, werde sich die Situation zuspitzen, prognostizieren Experten.

Lieferengpass In Remscheid funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Apotheken einwandfrei. Angefragte Medikamente mit Lieferengpässen versuchen die Pharmazeuten vor Ort oder bei Großhändlern zu besorgen. Dauerhaft aber glauben die Apotheker, lassen sich Lieferengpässe nur durch eine Rückkehr der Produktionsstandorte innerhalb der EU lösen.

Am besten sei es, das Rezept zwei Wochen vor dem Verbrauch der aktuellen Packung in der Apotheke einzureichen. „So haben wir Apotheker vor Ort zumindest noch die Möglichkeit, bei einer Versorgungslücke in Absprache mit dem Arzt eine Alternative zu besorgen“, sagt Denkler.