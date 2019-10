Gebäude in Lennep : Apotheke wird zur Gastronomie

Lennep Leo Schönhals hat die alte Markt-Apotheke in der Lenneper Altstadt gekauft. Eine Gastronomie mit Außenbereich soll entstehen. Außerdem sind Mietwohnungen im Obergeschoss geplant.

Die denkmalgeschützte Immobilie mitten in der Lenneper Altstadt stehe zwar an einem sehr attraktiven Standort, doch die notwendigen und kostspieligen Sanierungsarbeiten des Gebäudes seien nichts für Neulinge, weshalb auch die Anzahl an Kaufinteressenten wohl gering gewesen sein durfte: „Die Fenster wurden falsch eingebaut, mittlerweile ist eine Decke eingesackt. Wie weit die Balken verfault sind, kann ich noch nicht beurteilen“, zählte Schönhals damals auf: „Da müssen auf jeden Fall Profis ran, aber die habe ich.“

Die Nachricht wurde von den Lennepern positiv aufgenommen. Besonders der Plan, in der alten Apotheke eine Gastronomie zu etablieren und den Innenhof der Immobilie dabei als Außengastronomie zu nutzen, sorgt für Erwartungen in der Röntgenstadt. Diese Woche erhielt Leo Schönhals den Schlüssel. Die Sanierungsarbeiten werden wohl nicht so aufwendig ausfallen, wie er zunächst befürchtet hatte. „Das vordere Gebäude an der Steeggasse ist noch zu 90 Prozent gut in Schuss. Da müssen wir was an der Treppe machen und die Heizungen erneuern.“