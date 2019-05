Bürgermonitor in Remscheid : Anwohner klagen über Raser

Remscheid Aus der Idylle Hardtbacher Höhe ist eine Gefahrenzone geworden. So jedenfalls erlebt es Horst J. Schumacher. Die Sperrung der L 81 ist der Grund für den gestiegenen Durchgangsverkehr. Eine bessere Beschilderung würde helfen.

Seit voriger Woche herrscht Unruhe in der Hofschaft. Geschätzt alle zwei Minuten fährt ein Auto durch. Manchmal ist ein Lkw dabei, der kaum auf die enge, am Rande unbefestigte Straße passt. „Fahren“ ist für Schumacher ein unpassendes Verb für die ungewohnte Verkehrsdichte. In der 30-Kilometer-Zone rasen die Autos, wie eine Stichprobe gestern vor Ort ergab. 50 km/h und mehr. Schumacher schüttelt den Kopf. „Das ist hier total gefährlich“, sagt der 80-Jährige. Wenn er mit seinem weißen Mercedes B-Klasse aus der Zufahrt auf die Straße nach Lennep einfährt, hat er immer etwas Herzklopfen. Die Zufahrt zur Straße liegt kurz hinter einer Kurve. Ein ortsunkundiger Raser würde ihm sofort in die Türe knallen. „Blechschäden hat es hier in den vergangenen Tagen schon mehrfach gegeben“, sagt Schumacher. „Muss denn erst etwas Schlimmes passieren? Muss erst ein Kind angefahren werden?“, fragt er.