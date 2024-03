Erstaufnahmeinrichtung in Alt-Remscheid Flüchlingsheim in Hölterfeld: „In dieser Größe für eine Wohngegend nicht geeignet“

„Das ist beauftragt, bis Ostern ist die Bushaltestelle weg“, sagte der OB im Gespräch mit der Redaktion. Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke spricht von einem „Puffer“, der mit der Aufstockung der Kapazitäten in Hölterfeld erreicht werde. Dass die Obergrenze überhaupt ausgeschöpft werde, sei nicht sicher. Aus Sicht der Stadt sei es wirtschaftlicher, einen Standort zu ertüchtigen, anstatt mehrere Einrichtungen an verschiedenen Stellen vorzuhalten. In den leer stehenden Gebäuden der Schule am Stadion in Lennep, die auch mal in der Diskussion waren, hätte man nur 100 Menschen unterbringen können. Zudem wäre die Nutzung zeitlich begrenzt gewesen, weil dort das Outlet-Center geplant wird. Von Unruhen und nächtlichen Polizeieinsätzen am Hasten sei ihr nichts bekannt, sagt Reul-Nocke. Der Bezirksbeamte der Polizei habe die Situation als „vollkommen unauffällig“ beschrieben.