Eine Woche nach dem Winter in Remscheid : Ansturm auf das erste Eis des Jahres

„Eis To Go“ bieten Pasquale Sagui und Agnieszka Pyrek-Goj an. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Nach viermonatiger Winterpause öffnete der Eissalon Sagui am Wochenende mit großem Kundenandrang. Für Inhaber Pasquale Sagui ist es seine 47. Eissaison in Lennep.

Viele Schleckermäulchen der Region hatten offensichtlich sehnsüchtig darauf gewartet, ihren Eisverkäufer des Vertrauens wiederzusehen. Bei frühlingshaften 15 Grad und Sonnenschein fiel das Warten in der Schlange vor der Eisdiele an der Kölner Straße nicht schwer. Im Gegenteil: Die Vorfreude wuchs bei jedem Vorwärtsschritt und jeder Eistüte, die vor einem unter strengen Hygienemaßnahmen über die Ladentheke gereicht wurde.

Auch Julian (32), Freundin Leonie (28) und Tochter Lia (1) standen geduldig an: „Wir haben vor einigen Tagen über Facebook von der Eröffnung erfahren, sodass wir unseren Besuch geplant haben“, gibt Julian zu. Den Ausflug zur Lieblingseisdiele aus Kindertagen verband das Paar, das mittlerweile in Hasten wohnt, mit einem Besuch auf dem Kinderspielplatz. Julian freute sich auf die Eissorten Malaga und Stracciatella, Leonie auf ein Spaghettieis und für die kleine Lia sollte es eine Kugel Erdbeereis im Becher geben. Mit großen Augen und spitzen Lippen näherte sich die Einjährige dann der rosaroten Kugel. Der erste Löffel frisches Eis: ein wahrer Genuss.

Auch Thomas (60) aus Wermelskirchen hatte sich nach einer Fahrradtour einen großen Eisbecher seiner Lieblingseissorten Toblerone, Mandel und Nugat genehmigt. „Ich bin langjähriger Stammkunde“, verriet der Radtourist aus der Nachbarstadt. „Seitdem ich hier auf dem Röntgen-Gymnasium war, also seit über 40 Jahren.“ Den Saisonstart hatte der Eisfan lange herbeigesehnt. Zwei bis dreimal die Woche genehmigt sich Thomas ein Sagui-Eis und fährt dafür auch gerne ein paar Kilometer mehr. „Wenn er nicht im Winter schließen würde, wäre ich auch im Winter hier“, erzählt der Stammkunde schmunzelnd. „Aber so ist die Vorfreude größer.“

Im Akkord wurde am Wochenende eine Eiskreation nach der anderen über den Schalterbetrieb verkauft. Der Salon blieb indes aufgrund der Coronaverordnung abgeschlossen. „Der erste Tag ist immer ein bisschen stressig“, gestand Pasquale Sagui, der zwischendurch immer wieder neue Türme von Waffelhörnchen aus der Vorratskammer holte. Seit seinem 14. Lebensjahr verkauft der gebürtige Italiener Eis in der Röntgenstadt. Am Samstag eröffnete er seine 47. Saison. Er sei froh über die zahlreichen Stammkunden, die sein Handwerk zu schätzen wissen und ihm die Treue halten – auch während der Pandemiezeit.

Im vergangenen Jahr habe er zwar weniger Umsatz gemacht, durch die Mehrwertsteuersenkung und die geringeren Personalkosten aufgrund der Außer-Haus-Verkäufe sei am Ende allerdings mehr davon übrig geblieben. Geld, das er während der Winterpause in die Reparatur und Wartung seiner Eismaschinen investiert habe. Vanille sei mit Abstand die Eissorte, die am häufigsten verkauft würde, weil sie sich gut mit anderen Geschmäckern kombinieren lasse. Auch in dieser Saison hat Sagui, neben den üblichen Varianten eine neue Geschmacksrichtung für Feinschmecker eingeführt: Mango-Eis mit Himbeer-Chilisoße.