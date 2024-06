Ansichtssache Anonymer Brief: Schlechte Form, aber wichtiger Inhalt

Das Dauerthema Schule brodelt weiter vor sich hin. Neben dem mittlerweile wohl jedem Leser bekannten Problem, dass viele Eltern keine Betreuungsplätze für ihre Kinder im Offenen Ganztag finden, startete der wöchentliche Schul-Ärger dieses Mal mit einem anderen Thema: Eltern sorgen sich um die Intransparenz beim Anmelden ihrer Kinder an den weiterführenden Schulen. Das Ganze wurde in einem anonymen Brief dargelegt. Darin heißt es, Kinder eines Vaters mit „Promi-Bonus“ würden an den hiesigen Schulen bevorzugt. Promis aus Remscheid? Das kommt, überspitzt gesagt, ja fast schon einer Namensnennung des angeblich Bevorzugten gleich, bei der verschwindend geringen Menge an Promis mit Remscheider Herkunft. Aus Sicht der Elterngemeinschaft gibt es zudem Schulen im Stadtgebiet, die fälschlicherweise behaupteten, keine Plätze mehr anbieten zu können. Obwohl die Eltern aus „sicherer Quelle“ wüssten, dass dem nicht so sei.