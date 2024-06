Veranstaltung in Remscheid Anmeldungen für Nacht der Kultur offen

Das Besondere an der Vaillant Nacht der Kultur und Kirchen sei, dass jeder teilnehmen könne: Unternehmen, Vereine, Institutionen, aber auch Privatleute. „Theoretisch kann jeder an dem Abend sein Wohnzimmer oder seinen Garten aufmachen und dort das anbieten, was er möchte“, erklärt Mandt. Üblicherweise findet das Ganze in allen Stadtteilen statt. Im vergangenen Jahr hatte etwa der Remscheider Künstler José-Luis Ortega abstrakte Werke in der Feilenfabrik ausgestellt. Das WTT hatte eine Kostümprobe angeboten und das Werkzeugmuseum einen Tango-Abend veranstaltet.