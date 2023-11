Schneller Internetanschluss Anmeldephase für Glasfaser startet nächste Woche

Nehmen alle potenziellen Kunden das Angebot an, würden in Remscheid am Ende des Projekts 95 Prozent der Bevölkerung über einen Glasfaser-Anschluss verfügen. Damit wäre man bundesweit an der Spitze, so Marré. Übrig blieben dann nur noch einige Hundert Adressen, meist in den Außenbereichen der Stadt.