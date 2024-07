Prozess um Raubüberfälle Anklage fordert sieben Jahre Haft für Remscheider

Was sich zuvor am 12. November 2023 in Köln abgespielt haben soll, hatte eines der Opfer im Gerichtssaal geschildert: Tarek A. war auf dem Weg zum Hauptbahnhof, er wollte für zwei Tage mit dem Zug nach Amsterdam fahren. „Da hat mich ein Typ angesprochen und mir meinen Koffer weggenommen“, erinnert sich der 48-Jährige an das, was ihn bis heute traumatisiert. Der Mann habe ihm eine Frage gestellt, er habe geantwortet, dass er keine Zeit habe und zum Zug müsse. „Dann ging die Schlägerei los“, erzählte der Filialleiter eines Bekleidungsgeschäftes. Zwei Männer hätten ihn an die Wand gedrückt, einer habe ihm mit dem Cuttermesser mehrfach ins Gesicht geschnitten und gesagt: „Geld her oder du stirbst!“ Der mit dem Messer sei extrem aggressiv gewesen, „wie auf Drogen“.