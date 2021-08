Remscheider vor Gericht : Angriff mit einem Auto? Angeklagter freigesprochen

Remscheid/Wuppertal Freigesprochen hatte das Amtsgericht einen heute 26-jährigen Remscheider schon im Mai 2020 vom Vorwurf des versuchten Totschlags. „Ein Mordversuch“ – so sah es das entsetzte Opfer, ein 26-jähriger Mann aus Leverkusen.

Angefahren und überrollt worden sei er von einem dunklen Auto am Abend des 3. Mai 2019 an der Blumenstraße. Erkannt haben wollte er am Steuer des Autos den Freigesprochenen. Andere Zeugen? Sehr zurückhaltend, selbst in der Berufungsverhandlung jetzt am Landgericht Wuppertal zogen die Geladenen das Nichterscheinen vor. Als vom Freispruch enttäuschter Nebenkläger, ohne Ahnung der Strafprozessordnung und ohne einen Anwalt war er höchst optimistisch in die Berufung gegangen. Wäre es nach wilden Emotionen gegangen, hätte er diese locker gewinnen können. Es zählten aber Beweise, und da war der Stand unverändert.