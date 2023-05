Remscheider vor Gericht Angriff auf TV-Team – noch kein Urteil

Das traumatisierte Opfer war per Videokonferenz aus dem heimischen Wohnzimmer angehört worden, nun geht es wohl auch für den 54-Jährigen in die zweite Runde. Ob die Zeugenvernehmung dann auch mittels Video-Call möglich sein wird? Auch das ist noch nicht klar. Die Verteidigerin eines der Angeklagten hatte erneut behauptet, dass die Vernehmung rechtswidrig gewesen sei und das Opfer im Saal hätte gehört werden müssen. Das wiederum dürfte eine enorme Belastung für den schwer traumatisierten Kameramann sein, der seit vier Jahren arbeitsunfähig und noch immer in psychiatrischer Behandlung ist.