Attacke im Remscheider Tannenhof : Angeklagter soll Mitpatient mit heißem Wasser verbrüht haben

Remscheid/Wuppertal Nach seiner Einlieferung in den Tannenhof war die Sache eskaliert. Dort soll er einem Mitpatienten heißes Wasser ins Gesicht geschüttet haben, weil der ihn angeblich „befingert“ habe.

Das Opfer hatte schwere Verbrennungen davongetragen, gegen den Beschuldigten wird in einem Sicherungsverfahren verhandelt. Im Falle seiner Verurteilung droht ihm die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.

In dem Prozess schilderten nun weitere Zeugen, wie es im Juli 2020 zur Einweisung gekommen war. Die beiden Männer sollen an einem sonnigen Juli-Tag mit dem Beschuldigten in einem Wuppertaler Park aneinandergeraten sein. Der 64-jährige sei dort mit „Bundeswehr-Klamotten“ und Stahlhelm aufgetaucht, in diesem Aufzug hätten sie ihn auch schon mal in einem Supermarkt beobachtet. Während der Einkauf problemlos vonstatten gegangen sei, soll der Mann im Park randaliert haben.