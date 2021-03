Remscheider vor Gericht : Angeklagter plaudert über sexuelle Fantasien

Remscheid/Wuppertal Ginge es nach dem Angeklagten, wäre die Sache klar: Er hatte der Escort-Dame, die er im Juli 2020 in die leerstehende Mannesmann-Villa an der Burger Straße bestellt hatte, nichts antun wollen. Er habe noch nicht mal Sex mit ihr haben wollen, weil sie ihm nicht gefallen habe.

Hört man dem 54-Jährigen bei all dem zu, könnte man ihm durchaus glauben, dass hier eine sexuelle Dienstleistung aus dem Ruder gelaufen sei, weil er als entlassener Sexualstraftäter die Konsequenzen einer solchen Situation gefürchtet habe. Und dann war da dieser eine Satz, mit dem er Zweifel aufkommen lies an allem, was er zuvor gesagt hatte: „Da ist ein alter Schrubber aufgelaufen.“ Wohlgemerkt: Mit „Schrubber“ meint er das Opfer, das er an diesem Abend mit Tritten und Schlägen in Todesangst versetzt haben soll. Eine kurze Entgleisung – und dann hatte er sich wieder unter Kontrolle.