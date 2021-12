Betrug bei der Arbeitsagentur Remscheid : Angeklagter muss zehn Monate in Haft

Angeklagter muss zehn Monate in Haft

REMSCHEID/WUPPERTAL Aus dem Gerichtssaal heraus verhaftet, und das kurz vor den Weihnachtstagen: Für den angeklagten 33-jährigen Tunesier war das ein Schock.

Seit drei Jahren kämpft der in Remscheid lebende Familienvater darum, seine Tochter (7) sehen zu dürfen. Gerade erst habe ihm ein Gericht dass Umgangsrecht zugesprochen und vom Jugendamt begleitete Begegnungen erlaubt. Das alles sei nun wohl umsonst gewesen – so der entsetzte Angeklagte, der den Gerichtssaal zuvor als „freier Mann“ betreten hatte und selbigen beinahe drei Stunden später durch den Keller in die Haftanstalt verließ.