Remscheiderin vor Gericht : Angeklagte bestreitet Fahrerflucht

Remscheid/Solingen Sie glaubte, beim Rückwärtsfahren den Bordstein berührt zu haben. Stattdessen soll sie mit ihrem Opel einen geparkten Suzuki gestreift haben.

Sollte man als Fahrerin das eine vom anderen unterscheiden können? Ja, sollte man: So sah es das Amtsgericht in Solingen, wo die Fahrerflucht der Remscheiderin in erster Instanz verhandelt worden war. Die 48-Jährige war dort zu einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt worden und gegen das Urteil in Berufung gegangen. Die wurde nun am Wuppertaler Landgericht verhandelt und erneut ging es darum, ob der Frau hätte auffallen müssen, dass sie einen Unfall verursacht hat.

Was aber war überhaupt passiert am 17. Oktober 2019 in der Börsenstraße in Solingen, wo die Angeklagte nach dem Besuch eines Paketshops rückwärts ausgeparkt sein soll, um ihre Einkaufsfahrt fortzusetzen. Klar scheint nur so viel zu sein: Ein nahe aufgefahrener Bus hatte sie zum Ausparken auf engem Raum genötigt, ein Auto habe sie auf der gegenüberliegenden Fahrbahn nicht gesehen. Dann sei sie an etwas gestoßen, was sich wie ein Bordstein angefühlt habe. Sie sei dann weitergefahren zum Supermarkt und erst beim Öffnen der Kofferraumklappe sei ihr ein Schaden am eigenen Auto aufgefallen. Die Befürchtung, vielleicht doch an etwas gestoßen zu sein, habe sie dazu bewogen, zum Unfallort zurückzukehren. Das aber sei nicht mehr gelungen, da sie auf dem Weg dorthin von Polizisten angehalten worden sei.

Die wiederum waren von Zeugen gerufen worden, die den vermeintlichen Aufprall auf das gegenüber dem Paketshop geparkte Auto bemerkt haben wollen. Einer der Zeugen soll sogar noch das Fenster heruntergekurbelt und der Unfallverursacherin zugerufen haben, dass sie bei ihrem Rückwärts-Fahrmanöver den Suzuki beschädigt habe. Die habe sich dennoch vom Unfallort entfernt – es folgte die Anzeige wegen Fahrerflucht.

Der Polizei gegenüber soll die Angeklagte anfangs gesagt haben, sie wisse schon, warum man sie anhalte. Später hatte sie diese Aussage zurückgezogen und bestritten, einen Unfall verursacht zu haben. Der Grund lag aus Sicht der Remscheiderin auf der Hand: Zum Schaden an ihrem eigenen Fahrzeug, der sie dazu bewogen hatte, einen Anstoß zu vermuten, gibt es mittlerweile ein älteres Foto aus der Zeit vor besagtem Unfall. Und dass, was sonst noch an Schäden an ihrem Auto festzustellen sei, passe schlicht nicht zu dem, was am Suzuki zu finden sei. Ihre Vermutung: Dessen Fahrer habe alte Schäden auf ihre Kosten reparieren lassen.