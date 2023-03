Politik in Remscheid Ampelkoalition ist mit sich zufrieden

Der Neubau des Berufskollegs, die Verlängerung der Balkantrasse Richtung Lüttringhausen, die Schnellbuslinie CE 63, der Kunstrasenplatz am Hackenberg, die Senkung der Erbbauzinsen, die Schaffung Hunderter neuer Kitaplätze, die Errichtung einer Graffiti-Freifläche, neue Beleuchtung und mehr Sitzplätze in der City: All das sind Projekte, die von der aktuellen Koalition in den vergangenen zwei Jahren (seit der Unterzeichnung ihrer gemeinsamen Gestaltungsvereinbarung am 25. Februar 2021) realisiert worden sind.