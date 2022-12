Weihnachtsaktion für Senioren Wichteln gegen die Einsamkeit

Auch in Remscheid gibt es viele alte Menschen, die alleinstehend sind, gerade die Weihnachtszeit fördert das Gefühl der Einsamkeit in besonderem Maße. Viele leben alleine in ihren Wohnungen, andere in Pflegeeinrichtungen. Hier haben sie zwar Pfleger und Mitbewohner um sich, vertrauter Besuch von Angehörigen fehlt aber auch ihnen. „Bei uns im Alloheim sind 96 Prozent der Bewohner ohne Partner und 30 Prozent, die überhaupt niemanden mehr haben“, weiß die Leiterin der Einrichtung, Alexandra Bläsing.