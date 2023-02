Seniorenresidenz in Remscheid Alloheim feiert Super-Bowl-Party

Auch hierzulande gibt es immer mehr Fans des bei uns nun wirklich bislang nicht so bekannten Sports. Das Konzept, die Nacht auf den Montag mit einer Super-Bowl-Party durchzumachen, das Spiel zu verfolgen und den Montag dann Urlaub zu nehmen, findet immer mehr Freunde. So etwa auch in der Alloheim-Senioren-Residenz an der Burger Straße. Dort hat der Soziale Dienst bereits zum zweiten Mal für die Bewohner eine Super-Bowl-Party organisiert. „Das ist im Vorjahr schon recht gut angekommen, in diesem Jahr haben sich noch mehr Bewohner angemeldet“, sagt Frank Loseries, Leiter des Sozialen Dienstes.