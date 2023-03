Statistik für Remscheid Alle 132 Minuten ein Unfall

Alle 132 Minuten nahm die Polizei in Remscheid im vergangenen Jahr einen Unfall auf, alle 9,6 Stunden wurde eine Fahrerflucht gemeldet, alle 27 Stunden ein Verkehrsteilnehmer verletzt, an jedem 12. Tag verunglückte ein Kind im Straßenverkehr. Den nüchternen Ticker zum Verkehrsbericht 2022 setzte Markus Röhrl, Leiter der Kreispolizei in Wuppertal, in einen positiven Rahmen. In der Pressekonferenz zur Unfallstatistik gestern verkündete Röhrl: „Die Zahlen sind längst nicht so gestiegen wie befürchtet.“