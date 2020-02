Oberbürgermeister-Wahl : Alexa Bell will Oberbürgermeisterin werden

Alexa Bell will Oberbürgermeisterin werden

Remscheid Überraschung bei der Remscheider CDU: Für die Kommunalwahl im September schickt die Union als Herausforderin von Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz (SPD) das langjährige Ratsmitglied Alexa Bell ins Rennen.

Alexa Bell, die als Bankkauffrau bei der Sparkasse Solingen arbeitet, ist schon länger aktiv in der Kommunalpolitik. Die stellvertretende Kreisvorsitzende ist nicht nur Mitglied im Rat, sondern auch in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid, im Integrationsrat und im Rechnungsprüfungsausschuss. In der Remscheider CDU steht sie zudem der Frauen-Union vor.