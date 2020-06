Kommunalwahl in Remscheid : Alexa Bell will auf Platz 1

Info

Prominenter Neuzugang Im Wahlkreis Kranen / Westen in Lüttringhausen tritt der kaufmännische Direktor der Stiftung Tannenhof, Dietmar Volk, für die CDU für ein Ratsmandat an. Als Mitglied von Bündnis 90 / Die Grünen hat der in Thüringen geborene Volk von 1995 bis 1999 und von 2000 bis 2001 im Berliner Abgeordnetenhaus gesessen.

Familiensache Neben Ralf Wieber tritt im Herbst auch sein Sohn Christoph für ein Ratsmandat in Alt-Remscheid an.

Der doppelte Schmidt Gleich zweimal taucht der Name Alexander Schmidt in der Kandidaten-Liste für den Rat auf. Die nicht verwandten CDU-Mitglieder wurden auf der Wahlliste über das Geburtsjahr (1981 und 1954) kenntlich gemacht. Beide treten in Lennep an.