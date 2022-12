Remscheider Innenstadt Ansturm auf den neuen Aldi

Die Kassiererinnen an den vier Kassen hatten sofort gut zu tun. Und erhielten ab 9 Uhr prominente Unterstützung. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) übernahm für 30 Minuten die Arbeit an Kasse 3. Mit freundlicher Unterstützung einer Mitarbeiterin versuchte das Stadtoberhaupt, so viele Einkäufe wie möglich in diesem Zeitraum einzutippen. 29 Kunden schaffte der OB in der halben Stunde. Und weil Aldi Nord die eingenommene Summe großzügig aufrundete, konnte sich Dr. Artur Wehmeier vom Hospizverein Bergisch Land später über eine Spende von 2000 Euro für das Christliche Hospiz freuen. Während der OB an der Kasse die Finger über die Tasten fliegen ließ, verteilte Wehmeier zusammen mit seiner Frau Hannelore an die Kunden Infobroschüren über das Hospizprojekt, das in Bergisch Born gute Fortschritte macht, wie er berichtete.