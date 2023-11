Ermittlung gegen Remscheider wegen Exhibitionismus Hose im Zug ausgezogen und Frau belästigt

Der Regionalzug befand sich auf Höhe des Bahnhofs Ahlen, als der Mann laut Aussage der Geschädigten plötzlich aufstand und seine Hose herunterzog. Die Frau habe sich unmittelbar in den hinteren Zugteil begeben und die Polizei per Notruf informiert, heißt es in einer Pressemeldung der Bundespolizei.