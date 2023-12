OGS-Abmeldungen in Remscheid befürchtet „Die Kinder sind von oben bis unten durchnässt“

Viele Eltern seien enttäuscht, berichten Guglielmo sowie die Mutter Natalie Gün und Vater Murat Alegöz. Weil ihre Kinder vermehrt durchnässt an der OGS angekommen seien, hatten sie sich an Francesco Lo Pinto gewandt, den Vertreter ihres Wahlbezirks Honsberg/Blumental (CDU). Der hatte, in vorbildlicher Lokalpolitiker-Manier, eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung gestellt. Mit der Antwort sind die Beteiligten aber nun mehr als unzufrieden, wie sie in einem Pressegespräch kundtun. Denn auf die sechs Fragen der Fraktion gingen Verwaltungsspitze und Sozialdezernat kaum ein, Handlungsvorschläge der Christdemokraten wurden in der Antwort nicht berücksichtigt.