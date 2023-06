Bürgermonitor in Remscheid Ärger um Kunstblume auf dem Friedhof

Am 18. Juli 2018 starb die Ehefrau von Walter Schüttler. Anneliese Schüttler fand ihre letzte Ruhestätte auf dem Evangelischen Friedhof des Kirchenkreises Lennep an der Albrecht-Thaer-Straße. Die Urne steht dort in einem Kolumbarium. An den Türen der überirdischen Grabkammer sind kleine Vasen angebracht. Dort können die Angehörigen Blumen einstecken. Der 82-jährige Lenneper, früher bei der Barmag beschäftigt, hat sich dafür ein Sortiment von Seidenblumen zugelegt. Je nach Jahreszeit wählt er eine passende Blume aus. „Das mache ich seit fünf Jahren so“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Nie habe es Ärger gegeben.