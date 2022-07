Bürgermonitor in Remscheid : Ärger über Container-Standort neben Mahnmal

Die Container standen direkt neben dem Mahnmal an der Albrecht-Thaer-Straße. Foto: Reinhard Krüger

Lennep Das Holzkreuz, das an dem Zaun gegenüber des Röntgen-Gymnasiums an der Albrecht-Thaer-Straße steht, soll an die Polizistin Kirsten Späinghaus-Flick erinnern, die vor 22 Jahren im Dienst genau an dieser Stelle getötet worden war, im Alter von 26 Jahren.

Der Zustand der kleinen Gedenkstätte wirkt auf den Remscheider Bürger Reinhard Krüger eher ungepflegt. In einer E-Mail an unsere Redaktion macht er seinem Ärger darüber und über etwas anderes Luft. „Abgesehen davon, dass das Mahnmal ein am Ereignis gemessen eher tristes Dasein führt, empört mich die Feststellung, dass nun in unmittelbarer Nähe Abfallcontainer aufgestellt wurden.“ Weiter heißt es: „Hier offenbart sich eine Instinktlosigkeit der dafür Verantwortlichen und die öffentliche Wertschätzung für Menschen, die beruflich täglich ihre Gesundheit bis hin zu ihrem Leben aufs Spiel setzen.“

Die Technischen Betriebe Remscheid, zuständig unter anderem auch für die Abfallbeseitigung und damit auch für Müllcontainer, reagierten auf die Vorwürfe prompt. Nur wenige Stunden, nachdem sie von uns mit den Vorwürfen konfrontiert wurden, standen die Altglascontainer bereits auf der anderen Straßenseite. „Wir waren ebenfalls betroffen, als wir jetzt davon Kenntnis bekommen haben“, erklärt Michael Zirngiebl, Leiter der TBR, „denn wir selbst haben die Container nicht aufgestellt, sondern die Awista, ein Abfallunternehmen aus Düsseldorf, das in unserem Auftrag arbeitet.“

Die Container hätten normalerweise weiter entfernt von der Gedenkstätte gestanden. „Vermutlich hat ein Awista-Fahrer nach dem Leeren die Behälter anders platziert, weil er dort besser hantieren kann und vermutlich hat er das Kreuz auch gar nicht wahrgenommen. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Container bewusst so platziert wurden“, betont Zirngiebl.