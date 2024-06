Ansichtssache Ärger über Blumen ist überzogen

Die Alleestraße hat zu bieten: Dönerbuden, 1-Euro-Shops, leer stehende Geschäfte und seit Neuestem auch ein paar richtig hübsche Blumenkübel. Wie die dafür sorgen sollen, dass die Alleestraße wieder belebt werde, fragen sich einige Nutzer in den sozialen Netzwerken. Zugegeben: Auf den ersten Blick mag es nicht zielführend wirken, Blumen auf der Allee zu pflanzen, um die Fußgängerzone wieder zu beleben. Das Problem ist – von außen betrachtet – der Leerstand. Was sollen ein paar Blumen daran ändern? Was die meinungsstarken Facebook-Nutzer dabei aber außer Acht lassen: Die Blumenkübel sind ja nicht das einzige, was die Stadt unternimmt, um gegen die Situation auf der Allee vorzugehen. Es ist also zu kurz gedacht, sich nun über diese Maßnahme aufzuregen.