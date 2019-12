Arbeit Remscheid : Adventsmarkt im Möbellager

Eine Besucherin schaut sich das Angebot beim Adventsmarkt der Arbeit Remscheid an der Königstraße an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Der Bestand der Produktionsschule „Catering und Eingemachtes“ ist bis Herbst 2020 gesichert.

Keck grinst der kleine Lebkuchenmann aus Holz dem Betrachter entgegen. Viele davon gab es jedoch nicht mehr auf dem ansprechend dekorierten Tisch. Denn die Holzarbeiten waren beim Adventsmarkt der Arbeit Remscheid begehrt. Viele interessierte Besucher kamen am Samstag ins Möbellager Allerhand, um in Ruhe zwischen gebrauchten Dekoartikeln oder auf- und umgearbeiteten Möbelstücken sowie den Vogelhäuschen der Stadtgärtnerei zu stöbern oder ihr Glück bei der Tombola zu versuchen. Zum ersten Mal fand der Mark hier und nicht in den Werkstätten statt. Festlich geschmückt waren die Möbelstücke, die zum kleinen Preis erworben werden können. „Hier kann man vielfältiger ausstellen als in der Werkstatt“, beschreibt Besucher Ulrich Sersch den Vorteil. Er komme gerne zum Adventsmarkt der Arbeit Remscheid, weil er immer eine gemütliche Atmosphäre bietet. „Außerdem gibt es leckeres zu essen“, ergänzte er lachend.