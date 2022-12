Adventszeit in Remscheid Adventliche Stimmung in der Altstadt

Ob das Weihnachtsgeschäft für ihn in diesem Jahr gut oder weniger gut ausfallen wird, kann Stefan Koll vom gleichnamigen Juwelier in der Altstadt noch nicht sagen. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass Schmuck immer häufiger ein Last-Minute-Geschenk wird. „Wir hatten zwar schon einige Leute da, aber wir wissen nicht, ob es besser oder schlechter laufen wird oder ob die derzeitige Situation Auswirkungen haben wird.“ Koll ist trotz dieser Unsicherheit gut gestimmt, als er aus dem Schaufenster blickt und den Trubel in der Altstadt bemerkt. „In den letzten Tagen war viel los und auch heute herrschte schon vor 13 Uhr ein reges Treiben in der Stadt – und das, obwohl auch andere Großstädte heute verkaufsoffenen Sonntag haben.“ Der Weihnachtstreff habe die Altstadt deutlich belebt.