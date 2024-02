Remscheider Falknerei Adler Grobi büxt wieder aus

Grobis Ausflug nach Ungarn sei dank zwei Anglern glimpflich ausgegangen, erinnert sich die Falknerin: „Erst wurde er ja in Österreich gesichtet. Dann haben Falkner versucht, ihn mit Futter anzulocken. Und am Ende waren es dann zwei Angler, die ihn eingefangen haben.“ Die hätten den Adler dann in Ungarn in den Zoo gebracht. Und die dortigen Mitarbeiter hätten den Tracker des Vogels ausgelesen. So fand Grobi schließlich wieder zurück ins Bergische – und hier bleibt er hoffentlich auch erst mal. Bis er die nächste Reise antritt.