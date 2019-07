Zwei Remscheider verurteilt : Acht Monate Haft für Diebstahl an der Königstraße

Es ist eine Geschichte aus dem Drogensumpf. Foto: dpa/Volker Hartmann

Remscheid/Wuppertal Die Angeklagten: aus Remscheid, drogenabhängig, das gemeinsame Kind lebt in einer Pflegefamilie. Das vermeintliche Opfer: ein 56-Jähriger, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Die Tat: Die Frau (32) und ihr Lebenspartner (34) sollen dem an der Königstraße wohnenden Mann zwei Geldbörsen mit knapp 21.000 Euro gestohlen haben.

Hieß es in der Anklageschrift noch, dass der an einem Rollator gehende Mann vor der Flucht geschubst und auf den Boden gefallen sein soll, folgten die Staatsanwältin und auch das Gericht dieser Version später nicht mehr. Stattdessen galt der Zeuge als unglaubwürdig. „Was sie uns hier erzählen, ist an den Haaren herbeigezogen“, wies die Staatsanwältin den 56-Jährigen zurecht. Der galt von da an nicht mehr als Opfer eines Raubes, sondern eines Diebstahls.

Was die Angeklagten zuvor über ihre Beziehung zu ihm erzählt hatten, las sich wie eine Geschichte aus dem Drogensumpf. Beide wollen dem Mann im Haushalt zur Hand gegangen sein – entlohnt soll der sie nicht mit Geld haben. Stattdessen wurde in „Naturalien“ (Heroin) bezahlt. Die soll das vermeintliche „Opfer“ zuvor kiloweise in der Szene beschafft, ordentlich portioniert und weiterverkauft haben. Selbst soll der „Dealer“ kein Heroin konsumiert haben – dass zumindest haben beide Täter ausgesagt.

Am Tattag im März sollen sie sich für Hilfsdienste bei ihm in der Wohnung eingefunden haben. Er will eine Steckdose repariert haben, sie habe sich um die Wäsche kümmern wollen. Wegen vermeintlicher Probleme mit der Waschmaschine soll die Frau das „Opfer“ dann ins Bad gerufen haben. Das Gericht sprach später von einem gemeinsam gefassten Tatplan, zu dem dieses Ablenkungsmanöver gehört haben soll. Derweil soll deren Lebensgefährte zu zwei großen Geldbörsen gegriffen haben.

Woher die darin befindlichen knapp 21.000 Euro stammten? Dazu hatte das Opfer krude Theorien abgeliefert, in Anbetracht derer auch die Staatsanwältin den Kopf schüttelte. Es war alles dabei – nur eben nicht der von den Prozessbeteiligten vermutete Drogenhandel. „Wir haben das Geld bei den Tätern gefunden und mussten es leider dem Opfer zurückgeben“ – gesagt hat diesen Satz ein Polizeibeamter im Zeugenstand.