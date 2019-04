Röntgen-Gymnasium : Abiturienten über Absage von Motto-Tagen frustriert

Remscheid Schüler des Röntgen-Gymnasiums hätten gerne zusätzlichen Motto-Tag gefeiert.

(cip) In Bademantel und Schlafanzug erschienen am Dienstag die Abiturienten des Röntgen-Gymnasiums zum Unterricht. Locker und lässig wollten sie den ersten Motto-Tag in diesem Jahr angehen. „Wir haben keinen Blödsinn gemacht und auch in den Fluren keine Musik gehört“, erzählt eine Schülerin, die mit einer großen Gruppe von Klassenkameraden bei der Mobilen Chefredaktion der Bergischen Morgenpost in der Lenneper Altstadt kurz auftauchte.