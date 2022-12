Fußverkehrs-Check in Remscheid Abgesenkte Bordsteine sind unabdingbar

Noch einmal kälter als bei der zweiten Auflage am vergangenen Dienstag im Südbezirk, war es beim dritten Fußverkehrscheck, zu dem die Remscheider Stadtverwaltung und das Kölner Planungsbüro via am Donnerstagmorgen nach Lüttringhausen eingeladen hatten. Dennoch waren einige Interessierte gekommen, um sich im Stadtteil umzusehen, Schwachstellen für Fußgänger auszumachen und die Verkehrsführung auch gerade für Schulkinder, Senioren und Menschen mit Handicap in Augenschein zu nehmen.