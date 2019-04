Comedy in Remscheid : Abenteuer Leben

Comedy in Remscheid

John Doyle konfrontierte die Zuschauer in Lennep mit seinen ganz eigenen Problemen. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Remscheid Komiker John Doyle nutzte die Kleinkunstbühne des Lenneper Rotationstheaters, um sein neues Programm zu testen.

US-Comedian John Doyle meldete sich mit einem neuen Programm zurück und nutzte die etablierte aber überschaubare Kleinkunstbühne des Rotationstheaters, um es beim Lenneper Publikum in einer Vorpremiere auszutesten. „Das Leben ist Abenteuer genug“, prophezeit der Stand-up-Comedian und beweist damit eine neue Gelassenheit, die ihm gut steht.

Ein bisschen wirr, ein wenig unrund – völlig normal für eine Vorpremiere, eines noch in der Testphase befindlichen Programms. Dass er über weite Phasen seiner Show einfach an einem Bistrotisch saß – mit neuer Gleitsichtbrille auf der Nase – und schlichtweg aus seinem Tagebuch vorlas, schien ihn persönlich weitaus mehr zu stören als das ihm wohlgesonnene Publikum.

Der Mittfünfziger ist nicht neu in der Branche, feierte seine größeren Erfolge Ende der 1990er-, Anfang der Nullerjahre – vor allem im Quatsch Comedy Club, in dem er stets ein gern gesehener Gast war. Seine besondere Sichtweise als US-Amerikaner auf Deutschland, sein feines Gespür für Sprache und Redewendungen und nicht zuletzt auch sein durchaus obszöner Humor, kam beim Publikum immer schon gut an.