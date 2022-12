Unfall in Remscheid A 1 gesperrt – Unfall mit Streufahrzeug

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Audi am späten Freitagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Höhe Ronsdorf. Der Mann, der in Richtung Köln unterwegs war, fuhr kurz vor 23.00 Uhr auf ein Fahrzeug der Straßenmeisterei auf, das gerade die Fahrbahn mit Salz abstreute. Die Insassen des Streufahrzeugs blieben unverletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde durch den Aufprall die Hydraulik der Streuvorrichtung beschädigt. Das darin enthaltene Öl verteilte sich über alle drei Fahrbahnen der Autobahn. „Uns blieb nichts anderes übrig als die Autobahn komplett zu sperren“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Remscheid. Andernfalls wäre das Öl von Fahrzeugen, die diesen Bereich passieren, über einen noch weiteren Bereich verteilt worden. Zwei Stunden dauerte dann die Reinigung der Fahrbahn.