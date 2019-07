81-Jähriger wollte sich und demente Frau töten : Herzzerreißendes Drama vor Gericht

REMSCHEID / WUPPERTAL 81-Jähriger wollte sich und seine demente Frau töten. Er überlebte den Unfall.

Vor dem Wuppertaler Landgericht muss sich ein 81-jähriger Wuppertaler wegen Totschlags verantworten. Er hatte sich im August 2017 gemeinsam mit seiner an Demenz erkrankten Frau in einer Garage in Hackenberg umbringen wollen. Als der Versuch scheiterte, fuhr er mit dem Auto und seiner Ehefrau (77) auf dem Beifahrersitz gegen einen Baum. Er überlebte den Unfall, die Frau starb zwei Wochen später im Krankenhaus.

Sie waren glücklich. 52 Jahre lang. Am Ende ist sie ihm entglitten. Erkannt hatte sie ihn schon längst nicht mehr, und auch ihr Abschiedswinken vom Balkon hatte er schon lange vermisst. In all den Jahren waren sie oft von Wuppertal aus ins H 2 O zum Schwimmen gefahren, und dort hatte er diese Garagen entdeckt. Es waren so viele, dass es nicht weiter auffallen würde, wenn man mal hineinfährt und nicht mehr rauskommt. Gemietet hatte er sie schon vor zwei Jahren – für den Tag, von dem er hoffte, dass er nie kommen würde. Und dann war er doch da – im August 2017.

Schlaftabletten, Wasser, Bier, Schnaps und – falls alles andere schiefgeht – für den Notfall eine Rasierklinge: Er hatte an alles gedacht. „Ich wusste ja nicht, wie lange sowas dauert“, sagt er dazu. Doch dann klopfte der aufmerksame Hausmeister an das Garagentor. Der Senior fühlte sich ertappt und erzählte dem Mann von seinen Plänen. Zwei Kriegskinder verabschieden sich: Das hatte er so auf einen Zettel geschrieben, den man später im Auto fand. Auch in der Wohnung hatte er Abschiedsbriefe verteilt.

Und nun war da dieser Hausmeister. Als dieser die Polizei rief, setzte sich der Mann ins Auto. Auf dem Weg nach Wuppertal fuhr er seinen Mercedes gegen den Baum. Seine Frau auf dem Beifahrersitz. Zwei Wochen hat sie danach noch gelebt, noch immer besucht er sie jeden Tag am Grab. Mit Sonnenblumen - die hat sie so geliebt. Dass sie tot ist und er weiterleben muss – das ist für ihn ein großes Unglück.

Vor dem Landgericht muss er sich nun fragen lassen, ob es nicht andere Wege gegeben hätte, um mit der Demenz seiner Frau umzugehen. „Ich habe sie da liegen sehen mit offenen Mund. Sie konnte nicht mehr schlucken – und da war mir klar: Jetzt ist es soweit“, erinnert er sich vor Gericht. Was er sonst erzählt über die Krankheit seiner Frau, möchte man am liebsten nicht hören.