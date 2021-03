Attacke in Lüttringhausen : 79-Jähriger zu Hause ausgeraubt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Lüttringhausen In Lüttringhausen ist am Mittwoch gegen 22 Uhr ein 79-jähriger Mann in seinem Einfamilienhaus ausgeraubt worden, berichtet die Polizei.

Was genau war passiert? Als der Senior abends sein Einfamilienhaus betreten wollte, schubste ihn ein bislang unbekannter Täter in den Flur.